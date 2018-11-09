Тодоренко и Топалов стали "парой года" и назвали имя будущего малыша

Родители не скрывали счастья.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов побывали на ежегодной премии журнала Ok! "Больше чем звезды".
Будущие родители победили в номинации "Пара года". Об этом Тодоренко сообщила на своей странице в Instagram, и поблагодарила поклонников за поддержку.
"Мы с Владом Топаловым стали парой года, но теперь на наших плечах миссия еще важнее, как говорит мой муж: "стать родителями года", - написала ведущая.
Ребятушки, родные) СПАСИБО , что голосовали за нас ?????? Вы - моя самая настоящая поддержка ❤️?? Без вас мы бы не получили премию @okmagazine_ru #БольшеЧемЗвезды ! Благодарим также журнал #ОК , @vadim_vernik , @ivernik за прекрасный вечер, приятные эмоции и такую желанную статуэтку ?? Мы с @vladtopalovofficial стали парой года , но теперь на наших плечах миссия ещё важнее , как говорит мой муж : "СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ ГОДА"! ❤️ Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Прекраснейшее платье - @beloezoloto #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???
Для церемонии беременная Тодоренко выбрала длинное серебристое платье в пол и клатч с перьями. Ее возлюбленный Топалов позировал в черном костюме с белой рубашкой.
Известно, что Регина и Влад ожидают мальчика. Судя по всему, они уже знают, как его назовут. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".
Ранее Регина Тодоренко устроила вечеринку в честь скорого рождения первенца.