Тодоренко и Топалов стали "парой года" и назвали имя будущего малыша

Тодоренко и Топалов стали "парой года" / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов побывали на ежегодной премии журнала Ok! "Больше чем звезды".

Будущие родители победили в номинации "Пара года". Об этом Тодоренко сообщила на своей странице в Instagram, и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Мы с Владом Топаловым стали парой года, но теперь на наших плечах миссия еще важнее, как говорит мой муж: "стать родителями года", - написала ведущая.

Для церемонии беременная Тодоренко выбрала длинное серебристое платье в пол и клатч с перьями. Ее возлюбленный Топалов позировал в черном костюме с белой рубашкой.

Известно, что Регина и Влад ожидают мальчика. Судя по всему, они уже знают, как его назовут. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Ранее Регина Тодоренко устроила вечеринку в честь скорого рождения первенца.