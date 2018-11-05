Беременная Регина Тодоренко устроила вечеринку в честь скорого рождения первенца

5 ноября 2018, 13:17

Ведущая собрала подруг на baby shower.

  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/regina_todorenko_vlad
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/regina_todorenko_vlad
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/regina_todorenko_vlad
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/alina_astrovskaya_/
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/alina_astrovskaya_/
  • Регина Тодоренко https://www.instagram.com/alina_astrovskaya_/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от  жениха бывшего солиста  группы Smash Влада Топалова, устроила baby shower – торжество в честь скорого появления ребенка.

28-летняя звезда поделилась фото и видео с вечеринки на своей странице в Instagram.

На снимках Тодоренко и ее подруги позирует в длинных платьях пастельных тонов с веночками на головах.

"Это был невероятный день! Встретиться с подругами - это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет, вот она мать – природа", - написала Тодоренко.

Для подруг Регина подготовила сюрприз – девушки рисовали в рамках художественной терапии.

"Немногие из вас знают, что я обожаю рисовать. Делать всякую творческую мазню - это такой кайф! Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от всего суетливого мира. Когда я держу в руках кисточку, погружаюсь глубоко в себя и начинаю слышать, о чем говорит мое тело. В современном мире все время нужно куда-то бежать, спешить, но не менее важно сделать остановку и прислушаться к своим внутренним ощущениям", - считает Тодоренко.

Кроме того, baby shower ведущей не обошелся без подарков – Регине подарили необходимые вещи для ребенка.

Ранее беременная Регина Тодоренко с женихом снялись в романтической фотосессии.

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Регина Тодоренко
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