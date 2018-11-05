Беременная Регина Тодоренко устроила вечеринку в честь скорого рождения первенца

Ведущая собрала подруг на baby shower.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от жениха бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, устроила baby shower – торжество в честь скорого появления ребенка.
28-летняя звезда поделилась фото и видео с вечеринки на своей странице в Instagram.
На снимках Тодоренко и ее подруги позирует в длинных платьях пастельных тонов с веночками на головах.
"Это был невероятный день! Встретиться с подругами - это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет, вот она мать – природа", - написала Тодоренко.
Мои самые красивые и душевные девочки в мире!!!!! @valeria_dergileva @chirvalena @alina_astrovskaya_ @maria_ivakova @alina_topalova @eleonora.lunyova @timochka88 @pavlovanataly @irushairusha @_by_mimi @lina_mitsuki #minibearsbabyshower Спасибо вам за внимание, заботу и любоооовь) ❤️ А у меня в подписчиках есть беременные и дамы с детьми?) #регинатодоренко #регинапутешественница??? #reginatodorenko
Для подруг Регина подготовила сюрприз – девушки рисовали в рамках художественной терапии.
"Немногие из вас знают, что я обожаю рисовать. Делать всякую творческую мазню - это такой кайф! Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от всего суетливого мира. Когда я держу в руках кисточку, погружаюсь глубоко в себя и начинаю слышать, о чем говорит мое тело. В современном мире все время нужно куда-то бежать, спешить, но не менее важно сделать остановку и прислушаться к своим внутренним ощущениям", - считает Тодоренко.
Кроме того, baby shower ведущей не обошелся без подарков – Регине подарили необходимые вещи для ребенка.
Ранее беременная Регина Тодоренко с женихом снялись в романтической фотосессии.