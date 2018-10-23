Беременная Регина Тодоренко с женихом снялись в романтической фотосессии

23 октября 2018, 01:18

Пара рассказала о своей истории любви.

  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com
  • Регина Тодоренко, Влад Топалов http://ru.hellomagazine.com

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист  группы Smash Влад Топалов впервые снялись в романтической фотосессии, и дали откровенное интервью.

Пара предстала на страницах журнала Hello! Тодоренко и Топалов познакомились полтора года назад во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард", и с тех пор их отношения стали стремительно развиваться.

Первый поцелуй Тодоренко и Топалова состоялся на сцене театра – тогда они еще не были парой.

"Влад, как настоящий джентльмен, прислал мне сообщение: "У нас есть одна маленькая проблема: Рост хочет, чтобы мы целовались с тобой в одной из сцен". И в следующем смс: "Но если ты против - я тоже против!" Я ответила, мол, раз этого требует спектакль, значит, надо!", - призналась Регинв.

Первое знакомство Топалова с мамой Тодоренко оказалось очень неловким, признался певец.

"Это случилось в день премьеры нашей постановки. После спектакля я пошел встречать маму, и тут стоящая у охраны женщина говорит: "А можете меня к Регине провести?" Я хотел ответить: "А кто ж знает, можно вам или нет?" - но, слава богу, промолчал. Проходим в гримерку, я провожу маму и кидаю Регине на ходу: "Там какая-то рыжая хочет тебя видеть". И тут она таким напряженным голосом говорит: "Это моя мама!" Стою, краснею и чувствую, как мама Регины дышит мне в спину. Ужасно неудобная ситуация, учитывая тот факт, что я уже был сильно влюблен", - рассказала Топалов.

Ведущая призналась, что Топалов  – мудрый человек, он  научил ее не соревноваться в отношениях.

"Между мужем и женой не должно быть соперничества. Все мои прошлые отношения напоминали борьбу за лидерство. Сейчас я понимаю: в семье нет места состязаниям. Вы уже в одной команде", - считает Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как сообщила Топалову о беременности.

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Регина Тодоренко. Влад Топалов
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