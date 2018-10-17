"Он решил, что это ложка!": Тодоренко рассказала, как сообщила Топалову о беременности

Регина Тодоренко сделала сюрприз возлюбленному / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась, как сообщила своему жениху бывшему солисту группы Smash Владу Топалову о беременности.

Ведущая решила сделать сюрприз, и в оригинальной форме презентовала Топалову тест на беременность, передает "СтарХит".

"Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом, и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: "Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?", - поделилась Регина.

По ее словам, Топалов принял тест на беременность за ложку, но, когда понял, что это, очень обрадовался. К слову, пара уже знает пол ребенка, но не хотят рассказывать общественности.

Ранее Регина Тодоренко покрасовалась в вечернем платье.