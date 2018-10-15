"На балу в компании самого прекрасного принца": беременная Тодоренко покрасовалась в вечернем платье

15 октября 2018, 13:35

Пара посетила благотворительный вечер.

Тодоренко,Топалов
Тодоренко и Топалов посетили благотворительный вечер / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, посетила с возлюбленным благотворительный бал в Москве.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором они с Топаловым запечатлены в Черных нарядах: Регина в черном платье в пол, а Влад в черном смокинге.

"Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца Влада Топалова! Он позвал меня на сцену, признался в любви, и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки? Хочется, чтобы это длилось вечноооооость. Вы нашли уже своего принца?", - написала Регина.

Подписчики оставили паре множество комплиментов.

"Ой Регина, по началу все они такие мими... принцы аж. А вообще, любви вам и счастья", "Шикарнейшая пара, очень гармонично смотритесь", "Вы прекрасны! Счастья вам безграничного", - желали поклонники.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла желание насчет семейной жизни с Владом Топаловым.

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Регина Тодоренко. Влад Топалов
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