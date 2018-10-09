Регина Тодоренко раскрыла желание насчет семейной жизни с Владом Топаловым

Регина Тодоренко сообщила, что хотела бы дожить с Владом Топаловым до золотой свадьбы / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась, что хотела бы дожить со своим женихом — российским певцом, бывшим солистом группы Smash! Владом Топаловым — до "золотой свадьбы" (50-летие супружеской жизни).

Исполнительница поделилась подробностью из личной жизни, опубликовав в Instagram фотографию с исполнителем на фоне деревьев с пожелтевшими листьями.

На переднем плане снимка оказались желтые кленовые листья, а на втором — невеста и жених. Снимок за 20 часов собрал более 440 тысяч лайков.

"Осень золотая) Дожить бы с тобой до золотой свадьбы…", — подписала фото артистка.

Регина Тодоренко сообщила, что хотела бы дожить с Владом Топаловым до золотой свадьбы / instagram.com/reginatodorenko

Напомним, в конце июля стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за Влада Топалова. Позже ведущая подтвердила, что беременна. СМИ уже назвали дату родов и пол ребенка артистки.