"Вот вам и "друг": Регина Тодоренко показала возлюбленного и спровоцировала слухи о беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поблагодарила за поддержку российского исполнителя, бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, таким образом подтвердив их отношения.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в желтом объемном платье на премьерной вечеринке премии "Женщина года 2018" журнала Glamour Russia в обнимку с Топаловым. К слову, они представлены в номинации "Пара года" по версии издания.

"Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит, пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Благодарю @vladtopalovofficial", - написала Тодоренко.

Так как Тодоренко была в просторном платье, и поклонники заметили, что она сменила гардероб и прячет свой живот под грудой одежды, фанаты пришли к выводу – ведущая беременна.

"Вот вам и "друг", "Давай начистоту, беременная?", "Ты беременна. Ура! поздравляю", "Это типа официальное признание факта отношений",- сделали вывод подписчики.

Ранее Регина Тодоренко заинтриговала поклонников последним фото.