"Действительно, все так, как вы пишете": беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свое положение

Регина Тодоренко рассказала о беременности / Instagram Регина Тодоренко

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о беременности.

В интервью главному редактору российского издания Glamour Тодоренко рассказала, что за время беременности поправилась на 10 килограммов.

"Действительно, все так, как вы пишете. Я хорошо поела и поправилась на 10 килограммов", – пошутила знаменитость.

Она отметила, что не хочет много говорить на эту тему, так как считает ее сакральной.

"Я знаю, что все хотят поговорить о моих формах, выпуклостях и тому подобное, но я считаю, что это такая тема сакральная, такая таинственная, что зачем об этом много болтать, пока это все не свершилось. Это прекрасное состояние, мне все это нравится, я кайфую сейчас", - отметила Тодоренко.

Ранее беременная Регина Тодоренко удивила поклонников фигурой.