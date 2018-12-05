Регина уже в роддоме: Тодоренко и Топалов вскоре станут родителями

Тодоренко уже рожает ребенка, сообщил источник / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко отправилась в роддом, и вскоре на свет у нее и бывшего солиста группы Smash Влада Топалова появится первенец.

По информации источника, Регина сейчас находится в родильном доме №29 имени Н.Э.Баумана в Москве, передает Telegram-канал Yobajur.

"Тодоренко сейчас рожает в 29 роддоме. Информация 100%", - сказано в сообщении под забавным фото Регины.

/ https://t.me/joinchat/AAAAAEhwYvZtA9L9lkVwmw

Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Ранее Тодоренко и Топалов поженились, фото со свадьбы.