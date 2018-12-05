Регина уже в роддоме: Тодоренко и Топалов вскоре станут родителями

Пара ждет сына.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко отправилась в роддом, и вскоре на свет у нее и бывшего солиста группы Smash Влада Топалова появится первенец.
По информации источника, Регина сейчас находится в родильном доме №29 имени Н.Э.Баумана в Москве, передает Telegram-канал Yobajur.
"Тодоренко сейчас рожает в 29 роддоме. Информация 100%", - сказано в сообщении под забавным фото Регины.
Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".
Ранее Тодоренко и Топалов поженились, фото со свадьбы.