Официально: беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились, фото со свадьбы

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и бывший солист группы Smash Влад Топалов официально подтвердили, что женаты. Бракосочетание состоялось 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

О том, как прошло торжество, и взяла ли Регина фамилию мужа, супруги поделились в интервью журналу Viva!

По словам Регины, это была скромная церемония, на которой присутствовали только родители пары, и самые близкие родственники. После регистрации брака все уехалипраздновать событие в ресторан.

"Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей. Это был праздник только для нас, но весной, я думаю, мы закатим шумную вечеринку для всех друзей и родственников. Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", - призналась Регина.

Регина отметила, что пока не меняла фамилию в паспорте, хотя, ей нравится, как звучит фамилия мужа.

"Я еще подумаю! Мне нравится, как звучит Регина Топалова. Мы с Владом хоть и одна семья, но Регина Тодоренко – это уже бренд, и многие меня знают именно с такой фамилией. Люди очень сложно привыкают к переменам, и даже если я изменю фамилию в паспорте, для них я навсегда останусь Тодоренко.

Пара пока не собирается венчаться – по словам Регины, когда их любовь проверится временем и испытаниями, тогда они и подумают над этим.

"Возможно, это прозвучит банально, но я всегда верила, что браки заключаются на небесах, а не штампом в паспорте. Нам с Владом еще через многое предстоит пройти, все-таки совсем скоро нас станет трое и ни у него, ни у меня еще не было такого опыта. Каждый день мы продолжаем узнавать друг друга. И однажды, когда наша любовь проверится временем и испытаниями, и мы захотим еще раз признаться друг другу в вечной любви, мы обвенчаемся", - призналась Регина.

Ранее Регина Тодоренко перед родами проплыла дистанцию в полкилометра.