Вместо роддома-бассейн: Регина Тодоренко перед родами проплывает дистанцию в полкилометра

Тодоренко показала фото с бассейна / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от мужа бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, даже во время беременности не сидит дома, и ведет активную жизнь.

На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, показала фото из бассейна.

"Сегодня заплыв был всего на 500 метров, но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии! Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне. Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться; Во-вторых, профилактика сколиоза; В-третьих, подготовка к новому серфинг – году", - рассказала ведущая.

Регина призналась, что раньше ее было невозможно заманить в бассейн, зато теперь она даже может надолго задержать дыхание под водой."Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия, когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные легкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идет речь. Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли? Я пока могу на 47 секунд", - написала Регина.

Одни подписчики засомневались, что Регине в ее положении можно так надолго задерживать дыхание, другие же поделились своим опытом, уверяя, что это только поможет при родах.

"Ого... А можно беременым дыхание задерживать?", "Вот мать дает! Респект", "Умничка, а я занималась аква аэробикой за неделю до родов. Очень помогает, особенно задержки дыхания", "Я тоже беременная не вылазила из бассейна. Только там чувствовала себя человеком, а не бегемотом", "Только не повредите себя или ребенка", - писали юзеры.

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