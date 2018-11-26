Беременная Регина Тодоренко показала идеальные семейные будни

Звезда, которая находится на девятом месяце беременности, похвасталась мужем-кулинаром.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от мужа бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, поделилась семейным фото.
На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила фото, на котором она запечатлена с Топаловым, держа руке кусок пиццы. Ведущая рассказала об идеальных семейных буднях.
"Сегодня мы вместе готовили пиццу: Влад Топалов сделал все заготовки, раскатал тесто, картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально. Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поет, но и невероятно вкусно готовит. Какое же это объедение - домашняя пицца! Спасибо родителям за помощь", - подписала фото Регина, сопроводив хештегом "семейные будни ТТ".
#семейныебудниТТ Сегодня мы вместе готовили пиццу: ? @vladtopalovofficial сделал все заготовки , раскатал тесто , картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально ??? Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поёт , но и невероятно вкусно готовит ) Какое же это объедение - домашняя пицца ? ! спасибо родителям за помощь ?? и инструкцию @iampandi ❤️ 1. Вы когда-нибудь ходили на кулинарные курсы? Да/нет 2. А хотели бы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница??? Кофта - @monochrome_you
Подписчики порадовались за пару, однако, стали засыпать Регину расспросами, когда она уже родит.
"Когда рожать-то уже?", "Какие вы все-таки хорошие", "Когда рожать будем?", "Когда у вас пополнение будет?", - писали юзеры.
Ранее Регина Тодоренко показала занятие йогой.