Беременная Регина Тодоренко показала идеальные семейные будни

Тодоренко показала будни с Топаловым / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от мужа бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, поделилась семейным фото.

На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила фото, на котором она запечатлена с Топаловым, держа руке кусок пиццы. Ведущая рассказала об идеальных семейных буднях.

"Сегодня мы вместе готовили пиццу: Влад Топалов сделал все заготовки, раскатал тесто, картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально. Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поет, но и невероятно вкусно готовит. Какое же это объедение - домашняя пицца! Спасибо родителям за помощь", - подписала фото Регина, сопроводив хештегом "семейные будни ТТ".

Подписчики порадовались за пару, однако, стали засыпать Регину расспросами, когда она уже родит.

"Когда рожать-то уже?", "Какие вы все-таки хорошие", "Когда рожать будем?", "Когда у вас пополнение будет?", - писали юзеры.

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