Обтягивающий комбинезон и округлый живот: беременная Тодоренко показала занятие йогой

Регина Тодоренко удивила фанатов гибкостью / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от мужа бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, удивила поклонников гибкостью.

На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила фото с занятия йогой.

Подписчики признались, что Регина вдохновила их заниматься спортом, и пожелали ей легких родов.

"Молодец! Так держать", "Регина, ты такая молодец, вдохновляешь", "Региночка, Вы прелесть, желаю Вам легких родов", - писали юзеры.

Ранее Регина Тодоренко сравнила себя с Ждуном.