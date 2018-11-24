Обтягивающий комбинезон и округлый живот: беременная Тодоренко показала занятие йогой

Ведущая на девятом месяце активно выполняет упражнения.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от мужа бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, удивила поклонников гибкостью.
На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила фото с занятия йогой.
Подписчики признались, что Регина вдохновила их заниматься спортом, и пожелали ей легких родов.
"Молодец! Так держать", "Регина, ты такая молодец, вдохновляешь", "Региночка, Вы прелесть, желаю Вам легких родов", - писали юзеры.
#ОбразЖизни - #Йога Иногда кажется , что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг - придурки, что у тебя таааак много желания создавать , а все самое лучшее достаётся другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить "ДА". Моя любимая цитата из фильма "Москва слезам не верит" - "Меня не интересует , почему нет. Меня интересует, что вы сделали , чтобы было ДА" Так и живу , каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий , чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать , наладить все процессы и снова запустить механизм!!! С каким девизом по жизни идёте вы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???
Ранее Регина Тодоренко сравнила себя с Ждуном.