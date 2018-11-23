Беременная Регина Тодоренко сравнила себя с Ждуном

Ведущая показала забавное фото.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от жениха бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, поделилась забавным фото, и назвала себя Ждуном.
На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила смешной снимок, на котором она сделала забавную рожицу.
"Ждун. 1. Жду, когда же загрузится наш новый выпуск "Пятница с Региной"! Сегодня какой-то дикий трафик, мы до сих пор заливаем на канал. 2. Жду... Вы и сами понимаете, чего я жду", - написала знаменитость.
#ЖДУН ? 1. Жду , когда же загрузится наш новый выпуск #ПятницаСРегиной !!!?@prtshow Сегодня какой-то дикий ? трафик , мы до сих пор заливаем на канал. ССЫЛКА УЖЕ СКОРО В ПРОФИЛЕ! 2. Жду ... вы и сами понимаете, чего я жду) ❤️ #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???
Подписчики оценили чувство юмора Регины, и стали желать ей легких родов.
"Да, пацаны всегда сидят до последнего, приходится выманивать. Не волнуйся, Регин, беременной не останешься", "Давай уже Регинка, легких родов!", "Лицо конечно 100% ждуна", "Самый милый ждун", - писали юзеры.
Ранее Регина Тодоренко предстала в образе Халка и Тора.