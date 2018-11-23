Беременная Регина Тодоренко сравнила себя с Ждуном

Беременная на 9 месяце Тодоренко сравнила себя с Ждуном / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от жениха бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, поделилась забавным фото, и назвала себя Ждуном.

На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, выложила смешной снимок, на котором она сделала забавную рожицу.

"Ждун. 1. Жду, когда же загрузится наш новый выпуск "Пятница с Региной"! Сегодня какой-то дикий трафик, мы до сих пор заливаем на канал. 2. Жду... Вы и сами понимаете, чего я жду", - написала знаменитость.

Подписчики оценили чувство юмора Регины, и стали желать ей легких родов.

"Да, пацаны всегда сидят до последнего, приходится выманивать. Не волнуйся, Регин, беременной не останешься", "Давай уже Регинка, легких родов!", "Лицо конечно 100% ждуна", "Самый милый ждун", - писали юзеры.

Ранее Регина Тодоренко предстала в образе Халка и Тора.