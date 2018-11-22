"Настроение — убивать": беременная Регина Тодоренко предстала в образе Халка и Тора

22 ноября 2018, 03:46

Ведущая "превратилась" в популярных героев.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко предстала в образах героев комиксов / instagram.com/reginatodorenko

Беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала картинки, на которых запечатлена в образе известных героев комиксов — Халка и Тора.

Изображения исполнительница разместила на своей странице в Instagram, за день они собрали более 200 тысяч лайков.

"У меня отличное настроение — убивать)", — подписала артистка картинку, на которой предстала в образе Халка.

Картинку, на которой певица запечатлена в образе Тора, по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Регина, я вас обожаю", — написала timbaevasvetlana. "Беременная богиня Тора с кувалдой — это жестоко для мира комиксов", — считает quasibu.vlg. "Регинатор", — пошутила annaborhs.

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Как думаете , чтоб быть хорошим руководителем большой компании необходимо 1. Вызывать у подчинённых страх потерять своё место или наоборот 2. Любовь к месту работы? Иногда задумываюсь, ведь когда даёшь людям свободу , они садятся на голову и свешивают ноги ?, которые больно бьют по печени, а если заставляешь бояться , держишь дистанцию , увольняешь , то появляется чувство вины..., которое съедает изнутри. #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???

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Напомним, в конце июля стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за российского певца, бывшего солиста группы "Smash!" Влада Топалова. Позже ведущая подтвердила, что беременна, пара ждет мальчика. В ноябре Тодоренко и Топалов засветили обручальные кольца.

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Регина Тодоренко Тор Комикс Халк
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