Регина Тодоренко родила первенца

Тодоренко стала мамой / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой. Ведущая, которая сегодня утром отправилась в роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве, родила сына.

Новорожденный малыш весит 3, 690 килограмм, его рост- 59 сантиметров, передает Telegram-канал Yobajur.

"Регина Тодоренко родила сына! 3,690 кг., 59 см. Поздравляем!", - сказано в сообщении.

Рядом с Региной был ее супруг бывший солист группы Smash Влад Топалов.

Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Ранее Тодоренко и Топалов поженились, фото со свадьбы.