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Без розжига и за считанные минуты: как легко разжечь уголь для шашлыка

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 21:30
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Правильный розжиг углей - это основа успешного приготовления шашлыка. Главред выяснил, как легко разжечь угли для шашлыка.
Без розжига и за считанные минуты: как легко разжечь уголь для шашлыка
Как легко разжечь угли для шашлыка - простой и эффективный способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Правильное разжигание углей является ключом к идеально приготовленному шашлыку. О том, как правильно разжигать угли для гриля рассказала блогер, автор YouTube канала "Kingsford".

Как разжечь угли жидкостью для розжига

Этот метод подходит тем, кто спешит или имеет ограниченное время на приготовление. Однако использование жидкости для розжига требует соблюдения определенных мер безопасности.

  • Подготовка: Снимите верхнюю решетку гриля и насыпьте нужное количество угля.

"Используйте больше для больших блюд и меньше для меньших", - советует автор.

  • Добавление жидкости: Разложите угли в кучку, чтобы облегчить процесс зажигания. Осторожно сбрызните его жидкостью для розжига, проверив этикетку для правильной дозировки.

"Никогда не заливайте жидкость на уже горящие или горячие угли", - советует блогерша.

  • Поджигание: Сразу подожгите уголь. После зажигания дайте углям время, чтобы полностью разгореться. Уголь будет готов примерно через 15 минут.

Смотрите видео о том, как правильно развести огонь для шашлыка:

Что известно о YouTube канал "Kingsford"

Kingsford - это канал, посвященный приготовлению пищи на свежем воздухе, техникам барбекю и советам по грилю. Он связан с брендом Kingsford, который известен производством высококачественного угля и аксессуаров для гриля.

Как разжечь уголь в мангале без жидкости для розжига

Популярный блогер и автор YouTube-канала "Munchies" Джей Перейра объясняет, как разжечь уголь без жидкости для розжига. Сначала он использует свернутую бумагу для создания основы. Он советует сделать бумажные шарики, которые не слишком плотно скручены, чтобы обеспечить хороший поток воздуха. Далее Перейра раскладывает несколько сухих веточек сверху на бумаге, что служит естественным разжигателем.

"Окружите костер брикетами угля, создавая пирамиду, но не перекрывайте поток воздуха", - объясняет Джей.

Смотрите видео о том, как разжечь угли в мангале без жидкости для розжига:

Как понять, что уголь готов для шашлыка

После этого следует поджечь бумагу в нескольких местах. Когда пламя начинает подниматься выше, это знак, что огонь хорошо разгорелся. Основная задача - следить, чтобы уголь хорошо нагрелся, а брикеты приобрели серый цвет.

"Обычно это занимает около 20 минут", - добавляет Перейра.

Джей Перейра отмечает, что одной из самых больших ошибок является использование жидкостей для зажигания из-за нетерпения.

"Но даже с жидкостью уголь требует до 20 минут, чтобы хорошо разгореться", - отмечает он.

Что известно о YouTube-канале "Munchies"

"Munchies" - популярный канал о еде и стиле жизни под эгидой VICE Media. Он предлагает разнообразный контент - от документальных фильмов об уличной еде до советов профессиональных шеф-поваров, исследований мировой культуры питания и рецептов. Канал делает акцент на молодежном, остром подходе к еде, часто показывая уникальные блюда и кулинарные инновации. Аудитория канала - более 5,2 миллиона пользователей.

Как разжечь угли для шашлыка маслом

Автор канала "StatUpBox" предлагает другой метод, который заключается в использовании бумаги и кулинарного масла. Сначала сворачивается лист бумаги в форме пончика и на него добавляется несколько ложек масла. Масло способствует тому, что бумага горит дольше и стабильнее. После поджигания бумаги, на него выкладывается 1-3 брикета угля.

Когда уголь воспламеняется, его можно разложить по всей решетке, и остальные брикеты загорятся от тепла первого. В этом методе важно следить, чтобы ветер не мешал пламени, поэтому можно использовать крышку гриля в качестве защиты.

Смотрите видео о том, как разжечь угли для шашлыка маслом:

Как разжечь угли сосновыми шишками

Еще один нестандартный подход - сосновые шишки, которые часто можно найти в парках или лесах. Шишка хорошо воспламеняется, и ее можно использовать для поддержания огня. Если шишка немного влажная, достаточно добавить немного масла и разместить ее на бумаге. Сухие шишки эффективно поддерживают горение и служат естественным разжигателем.

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