Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

Каналы пропаганды Путина пытались "обосновать" теракты войск РФ в Виннице, Еленовке и Чаплино - Нацсовет / Reuters

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины просит признать российские пропагандистские телеканалы Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями. Нацсовет призывает принять такое решение после проведенного мониторинга вещаний данных телеканалов, в эфире которых транслировались попытки "обосновать" теракты войск РФ в Виннице, Еленовке и Чаплино.

В заявлении Нацсовета говорится о том, что регулятор обратился с письмом к правоохранительным органам с просьбой признать российские пропагандистские телеканалы террористическими организациями согласно законодательству Украины.

Указано, что в ходе мониторинга российских телеэфиров было выявлены попытки "обосновать" теракт России в Виннице, манипулятивная и пропагандистская подача информации о событиях в Еленовке и дезинформация относительно ракетного удара оккупантов РФ по железной дороге в Чаплино.

"Из-за систематического последовательного оправдания, публичной поддержки и подстрекательства в эфире российских телеканалов Россия 24, RTR Планета и Первый к совершению российской федерацией террористических актов эти "медиа" должны быть признаны террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством", - отмечается в сообщении.

В Нацсовете подчеркнули, что решения редакции относительно тиражирования сведений принадлежат исключительно вещателям, их руководству и "журналистам". Оправдание, подстрекательство и поддержка терроризма, которые распространяют российские СМИ, являются составляющей терроризма РФ против Украины.

Напомним, в мае в Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказывали об изменениях в риторике пропаганды РФ. Тогда пропагандисты говорили, что их наступление России приостановилось, поскольку это, дескать, "стратегический замысел".

СМИ акцентировали внимание на том, что пропагандисты России много говорят о "деятельности" российских солдат и офицеров на войне против Украины. Однако они молчат о генералах, поскольку тех боится Путин.

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