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"Стратегический замысел": пропаганда РФ меняет риторику на фоне неудач своих войск в Украине – СНБО

20 мая 2022, 21:51

Россия, дескать, снова собирается шантажировать Запад газовым вопросом.

Путин, прямая линия 05 пропаганда, зомби
Российская пропаганда пытается оправдать неудачи войск России в боях с армией Украины/ Reuters

Российские пропагандисты на фоне неудач войск России в войне против Украины решили изменить свою риторику. Приостановку наступления они называют "стратегическим замыслом". Дескать, оккупанты собираются затянуть боевые действия до наступления холодов, чтобы Запад, несмотря на ситуацию с войной, согласился на новый газовый ультиматум Москвы. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как сообщили в Центре, пропаганда РФ по-новому пытается объяснить проблему продвижения оккупантов по территории Украины. Теперь это объясняется "стратегическим замыслом" российских властей, чтобы боевые действия затянулись до холодов.

Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановка продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодного времени года", - отмечается в сообщении.

Пропагандисты пытаются продвинуть месседж, согласно которому Запад якобы согласиться с российским газовым шантажом на любых условиях. Причем даже учитывая ситуацию с нападением России на Украину.

"Обосновывается такая "стратегия" пропагандистами таким образом: с наступлением холодов, несмотря на ситуацию в Украине, коллективный Запад будет вынужден согласиться с российским газовым ультиматумом на любых условиях", - отметили в СНБО.

Как подчеркнули в ЦПД, именно такими манипуляциями пропагандисты пытаются прикрыть военные поражения своих войск на войне против Украины.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал о неудавшемся плане Кремля и российской пропаганде

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее сказал, что уже появились признаки перехода войск РФ к оборонительным действиям по всей линии фронта. Захватчики окапываются и занимают более выгодные для обороны позиции.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу над Россией. ВСУ уже удалось изменить ситуацию на поле боя. Со временем у Киева может появиться возможность отвоевать захваченные Крым и Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина собирается освободить все свои территории и готова перейти к масштабной контрнаступательной операции. Однако для этого нужны срочные поставки тяжелого оружия. ВСУ будут освобождать от российских оккупантов южные и восточные области.

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