Пропаганда РФ молчит о генералах на войне с Украиной: Путин опасается появления "авторитета" – СМИ

Путин боится, что генерал может стать популярным и выйти из его подчинения - источник / Коллаж Reuters, УНИАН

Пропагандистские СМИ России показывают множество историй о "деятельности" их солдат и офицеров на войне против Украины. Однако молчат о генералах. Причина тому – опасения Владимира Путина, который считает, что популярный высокопоставленный военный может обрести авторитет и больше ему не подчиняться. Путин хорошо помнит историю генерала Александра Лебедя, который в 1996 году набрал почти 15% на выборах главы государства и стал губернатором Красноярского края. Какой-нибудь генерал мог бы сделать заявление об атаке на Киев, или, наоборот, о завершении войны. Москве такие заявления не нужны.

Как сообщает Медуза со ссылкой на свои источники в Кремле, российские пропагандисты не говорят о генералах на войне с Украиной из-за страха Путина. Руководитель РФ опасается того, что какой-либо высокопоставленный военный получит авторитет в обществе и перестанет ему подчиняться.

Читайте такжеСломали планы Путина: в ОП рассказали о "чудовищных" потерях РФ после ударов HIMARSОдин из собеседников утверждает, что Путин "хорошо помнит 1990-е" и историю с генералом Александром Лебедем, которому на президентских выборах удалось набрать почти 15% голосов, а также стать губернатором Красноярского края.

Указывается, что именно по этой причине российское ТВ и подконтрольные Москве СМИ почти ничего не говорят о действиях высшего военного руководства на фронте. Несколько месяцев состав командования не оглашался, пока спикер Минобороны Игорь Конашенков не рассказал, что войсками Центр командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск руководит генерал Сергей Суровикин.

"Если бы какой-либо генерал постоянно был на слуху, часто появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным. Стал бы автором побед. Мало ли во что такая популярность могла вылиться среди поддерживающих войну", - рассказал о ситуации один из источников издания.

Также источник напомнил, что именно в 90-е российские генералы могли существенно влиять на политику в стране, пользуясь своей известностью в обществе.

"Сейчас такой персонаж мог бы заявить: а давайте всеми силами на Киев. Или наоборот - пора подумать о мире. К боевому генералу многие бы прислушались. Это [в Кремле] никому не нужно", - подчеркнул собеседник издания.

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Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия готовит наступление в направлении Славянска и Бахмута Донецкой области. По его мнению, никакие переговоры с Путиным не приведут к результатам. Путина могут остановить только украинские войска.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что стратегические планы Путина по Украине провалились. По его словам, об этом свидетельствует поражение в битве за Киев и невозможность присоединить украинское государство к РФ. Украинский народ мужественно сражается, поэтому главу Кремля ждут новые неудачи.

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