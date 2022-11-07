В оккупированном Донецке прогремели взрывы: есть прилеты по центру города, вспыхнул мощный пожар

Прошлой ночью в Донецке гремели взрывы, вспыхнул пожар / Фото Telegram

Ночью 7 ноября в оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Всего было шесть прилетов, в том числе и по центру города.

Как пишут местные Telegram-каналы, несколько снарядов взорвались в районе администрации в Ворошиловском районе Донецка. Кроме того, попадание было и по зданию железнодорожной администрации.

Во время атаки были повреждены здания, в них повыбивало окна. Здание железнодорожной администрации в Донецке после обстрела охватил масштабный пожар.

На месте работают спасатели. Прибыли пожарные и "правоохранители" со стороны оккупантов.

Пожар в Донецке в здании железнодорожной администрации / Фото Telegram

Как сообщал Главред, 16 октября в оккупированном Донецке прозвучал мощный взрыв. "Прилет" был по зданию Донецкого горсовета. РосСМИ обвиняли во всем украинских военных и утверждали, что ВСУ ударили по мэрии из HIMARS.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Вооруженные силы Украины способны войти во временно оккупированный Донецк. Он добавил, что с Донецком особой проблемы нет - там нет войск.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

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