Мощный взрыв в Донецке: "бавовна" жестко повредила здание горсовета

В результате "прилета" в здании Донецкого горсовета не осталось окон.
В оккупированном Донецке прозвучал мощный взрыв. "Прилет" был по зданию Донецкого горсовета. Об этом сообщают в Сети.
РосСМИ обвиняют во всем украинских военные и утверждают, что ВСУ ударили по мэрии из HIMARS.
Взрыв был такой мощный, что в здании повылетали все окна. Также видны разрушения изнутри помещения.
Российские пропагандисты не сообщают, сколько человек пострадало, но говорят, что в результате "прилета" полностью сгорели 3 машины, которые были припаркованы рядом с горсоветом.
Украинская сторона пока не подтвердила причастность ко взрыву.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Вооруженные силы Украины способны войти во временно оккупированный Донецк. Он добавил, что с Донецком особой проблемы нет - там нет войск.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.
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