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Главный советник Байдена вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина — The Washington Post

7 ноября 2022, 07:58

Джейк Салливан общался с представителями Кремля, чтобы снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь РФ от использования ядерного оружия.

Джейк Салливан
По данным СМИ, Джейк Салливан общался с Ушаковым и Патрушевым / Фото Reuters

Главный советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев вел конфиденциальные разговоры с главными помощниками российского диктатора Владимира Путина, чтобы снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь Москву от использования ядерного или другого оружия массового уничтожения.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальные лица США и союзников.

Чиновники заявили, что Салливан общался с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым.

"Целью общения была защита от риска эскалации и сохранение каналов связи открытыми, а не обсуждение урегулирования войны в Украине", — сообщили чиновники.

Точные даты звонков и их количество не уточняется. Также не сообщается, были ли они результативны.

Отвечая на вопрос, участвовал ли Салливан в неразглашенных разговорах с Ушаковым или Патрушевым, спикер Совета национальной безопасности Адриен Уотсон сказала: "Люди утверждают много вещей" и отказалась от дальнейших комментариев.

Кремль не ответил на запрос WP о комментарии.

Белый дом публично не признал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с Патрушевым.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие чиновники считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.

Некоторые бывшие американские чиновники заявили, что Белому дому было полезно поддерживать контакты с Кремлем, поскольку американо-российские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

"Я считаю, что всегда важно, особенно для стран, обладающих ядерным оружием, поддерживать открытые каналы связи, чтобы помочь понять, что думает каждая сторона, и таким образом избежать возможности случайной конфронтации или войны", — сказал Иво Даалдер, который занимал должность представителя США, посла при НАТО во время администрации Обамы.

"Советники по национальной безопасности являются ближайшим каналом в Овальный кабинет, не привлекая президента непосредственно к этому каналу связи", — добавил он.

Как сообщал Главред, 4 ноября советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев. Его визит был незапланированным. Во время своего визита Салливан пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. В СМИ сообщают, что Салливан передал Зеленскому всю информацию, связанную с новым пакетом военной помощи, которую США передают Украине.

Салливан заявлял, что России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

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