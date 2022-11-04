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Советник Байдена неожиданно прибыл в Киев: Салливан обсудил с Зеленским потребности армии

4 ноября 2022, 20:46

Стороны обсуждали средства, необходимые для защиты воздушного пространства Украины.

Джейк Салливан
Советник Байден Салливан неожиданно прибыл в Киев и обсудил важные вопросы с Зеленским / Фото Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев. Его визит был незапланированным. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время своего визита Салливан пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В СМИ сообщают, что Салливан передал Зеленскому всю информацию, связанную с новым пакетом военной помощи, которую США передают Украине.

Салливан в Украине
Салливан прибыл в Украину / Офис президента

В Офисе президента подтвердили визит Салливана. Там отметили, что приезд советника Байдена является важным сигналом поддержки Украины со стороны США.

"Я знаю, как вы лично, президент Байден и ваша команда глубоко знаете все, что происходит. Мы хотим еще раз поблагодарить американского народа, Президента Байдена и его администрацию, Конгресс, обеих партий за большую помощь и поддержку. Без этого было бы невозможно для нас в течение восьми месяцев не только защищать нашу страну, но и двигаться вперед, освобождать наши территории", - сказал Андрей Ермак.

Стороны обсудили ситуацию на фронте, потребности украинской армии, а также средства, которые необходимы для защиты воздушного пространства. Также обсуждался зерновой вопрос.

Западная помощь для ВСУ

Напомним, 4 ноября стало известно о том, что США предоставят Украине новый пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя танки, бронетехнику, дроны, катера и ПВО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Другие новости:

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