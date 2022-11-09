Выжили 130 из 570: мобилизованный оккупант пожаловался на "самое смертоносное" столкновение с ВСУ

Мобилизованные оккупанты несут огромные потери / Фото Telegram

Россия использует своих мобилизованных как пушечное мясо. Оккупант Алексей Агафонов рассказал об инциденте, когда на следующий день после прибытия на фронт в результате атаки Вооруженных сил Украины выжили только 130 из 570 мобилизованных.

Агафонова мобилизовали 16 октября вместе с 570 другими призывниками в Воронеже. 1 ноября он приехал в Луганскую область в составе батальона новобранцев. Его подразделению приказали копать окопы всю ночь. Задание выполняли по очереди, так как лопат на всех не хватило, пишет The Guardian.

Рано утром следующего дня по оккупантам ударила украинская артиллерия. Командиры же бросили подразделение еще до обстрела.

"Сначала над нами пролетел украинский беспилотник, а после этого их артиллерия начала часами безостановочно обстреливать нас", — пожаловался россиянин.

"Я видел, как передо мной разрывало людей, большая часть нашей части уничтожена. Это был ад", — сказал он.

После разгрома примерно с десятью оккупантами он отступил во временно оккупированное Сватово, где пытался связаться с другими мобилизованными.

По подсчетам Агафонова, только 130 призывников из 570 пережили атаку Сил обороны Украины, что делает это самым смертоносным известным инцидентом с участием мобилизованных.

"Многие, кто выжил, сходят с ума после того, что произошло. Никто не хочет возвращаться", — добавил Агафонов.

Пытаясь проверить данные Агафонова, The Guardian связалась со вторым солдатом, а также с двумя членами семей выживших солдат, которые дали аналогичные показания.

"Мы были полностью разбиты, мы понятия не имели, что делать. Сотни из нас погибли. Две недели обучения не подготовят вас к этому", — сказал оккупант, пожелавший остаться неназванным.

The Guardian также процитировала третьего солдата Николая Воронина, который дал комментарий российской Верстке: "Трупов было много, они валялись повсюду… У них были оторваны руки и ноги. Лопаты, которыми мы копали окопы, использовались для выкапывания мертвых".

Случившееся вызвало бурю возмущений среди родных мобилизованных и жалобы на то, что тех отправляют на фронт на верную смерть.

Как сообщал Главред, один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев раскритиковал российских мобилизованных, которые бегут с передовой и жалуются на сложную ситуацию на фронте. Он назвал их предателями и дезертирами, а также обвинил в том, что они "доставляют радость врагу".

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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