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"Мы с НАТО воюем": Соловьев устроил истерику в эфире из-за жалоб российских мобилизованных

9 ноября 2022, 06:45

Россиянам не должно быть жалко оккупантов, так как все они якобы до этого прошли службу в вооруженных силах РФ, считает топ-пропагандист Кремля.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев раскритиковал мобилизованных россиян за дезертирство / Скриншот

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев раскритиковал российских мобилизованных, которые бегут с передовой и жалуются на сложную ситуацию на фронте. Он назвал их предателями и дезертирами, а также обвинил в том, что они "доставляют радость врагу".

По мнению Соловьева, россиянам не должно быть жалко оккупантов, так как все они якобы до этого прошли службу в вооруженных силах РФ.

Если они бегут с фронта, значит должные нести ответственность за дезертирство, уверен он.

Кроме того, пропагандист заявил, что Россия "воюет с НАТО".

"Мы с НАТО воюем, тяжелая ситуация, очень. Назовите это СВО, назовите это как угодно – это не меняет факта", – сказал он.

Соловьев негодовал из-за оккупантов, которые жалуются на недостаточную подготовку перед отправкой на передовую.

"И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству, родине?" – возмутился пропагандист.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев / скриншот

Как сообщал Главред, российские мобилизованные продолжают массово гибнуть на фронте. Командование РФ бросает их на прорыв, заставляя их совершать по 14-20 атак в день на укрепленные украинские позиции.

Как рассказал украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, который сейчас воюет на херсонском направлении, российские мобилизованные несут большие потери.

Тем временем на временно оккупированной части Донецкой области командиры оккупантов упекли в подвал мобилизованных россиян, которые отказались идти на штурм позиций ВСУ. Их удерживают на территории поселка Завитне Бажання.

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