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"Сотни погибших мобилизованных": в ВСУ рассказали о катастрофе россиян под Херсоном

9 ноября 2022, 05:30

На херсонском направлении российские мобилизованные несут большие потери.

ВСУ, война, украинские военные
/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские мобилизованные продолжают массово гибнуть на фронте. Командование РФ бросает мобилизованных на прорыв, заставляя их совершать по 14-20 атак в день на укрепленные украинские позиции.

Как рассказал украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, который сейчас воюет на херсонском направлении российские мобилизованные несут большие потери. Об этом он рассказал Сurrenttime.

"Естественно, их по пути встречает артиллерия, встречают минометы. Они проходят все этапы, добегая до наших окопов, где мы уже встречаем их со стрелковым [оружием]. И все. Если есть оставшиеся, они отходят. Не знаю, на что они рассчитывают. Что у нас кончатся патроны? Во всяком случае людей они не жалеют, а людей у них очень много", – рассказал украинский военный.

По его словам, мобилизованные россияне гибнут массово – "потому что они без подготовки, плохо экипированы".

"Россия, простите, берет мясом, количеством. На место одного выведенного из Херсона российского кадрового военного присылают трех "чм***ков". И они не забирают своих погибших с поля боя, видимо, потому что нет тела – не придется, возможно, выплачивать компенсации родственникам", – пояснил собеседник.

По его словам, на его участке фронта речь идет о сотнях погибших мобилизованных РФ каждый день.

"Российские войска действуют так, как действовали во Вторую мировую войну советские командиры – посылают вперед новых людей из расчета, что "бабы еще нарожают". Немецкие пулеметчики от количества "уложенной" ими советской пехоты сходили с ума", — добавил Сазонов.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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