В ФРГ поставили на место Макрона: РФ имела гарантии безопасности и сама отказалась от них

Нет никаких признаков от РФ, что она действительно готов вести переговоры, подчеркнул Тобиас Линднер.

Тобиас Линднер ответил Эммануэлю Макрону / President.gov.ua, Скриншот

Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ необходимо дать гарантии, в случае ее возвращения за стол переговоров.

Россия уже имела гарантии безопасности от НАТО, но сама отказалась от них. Об этом немецкий политик заявил в интервью Голосу Америки.

"Во-первых, сейчас я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он действительно готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то похожим на продиктованный мир", - сказал он.

Государственный министр Министерства иностранных дел Он напомнил об учредительном договоре Россия-НАТО, предусматривавшем гарантии безопасности для РФ.

"Если вы посмотрите на учредительный договор Россия-НАТО, там разъяснено, что страны могут стать членами НАТО, но НАТО не будет размещать войска значительного размера на постоянной основе в этих странах. Это уже были определенные гарантии безопасности России", - сказал Линднер.

Скандальное заявление Макрона

Ранее Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

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