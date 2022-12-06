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"Гарантии безопасности" для РФ: у Зеленского жестко ответили на странное предложение Макрона

6 декабря 2022, 18:56
Михаил Подоляк резко раскритиковал предложение Эммануэля Макрона.
Макрон, Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал предложение Эммануэля Макрона / Reuters, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления РФ "гарантий безопасности", в случае возвращения Кремля за стол переговоров.

При этом он подверг резкой критике предложение Макрона, в котором президент Франции предложил Западу предоставить Владимиру Путину гарантии безопасности, если он согласится на мирные переговоры. Комментарий представителя ОП публикует британское издание The Guardian.

"Довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве — а здесь совершенно ясно, кто жертва, — а думаешь, как удовлетворить убийцу", — подчеркнул Подоляк.

Скандальное заявление Макрона

Ранее Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

Другие новости:

Эммануэль Макрон Михаил Подоляк война России и Украины
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