РФ должна вывести войска, а Украина – стать членом НАТО: Волкер ответил Макрону по поводу гарантий безопасности

Любые переговоры должны начинаться того, что РФ выведет свои войска из Украины, выплатит репарации, будет привлечена к ответственности за военные преступления.

Курт Волкер прокомментировал заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ / УНИАН

Переговоры с Кремлем нужно начинать с вывода войск РФ из Украины, а после окончания войны нашу страну нужно принять в НАТО. Такое мнение 8 декабря озвучил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины посол Курт Волкер.

Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Кремля, Волкер заявил, что западные страны должны думать, как добиться гарантий безопасности от РФ, которая напала на Украину и угрожает всей Европе, передает Укринформ.

По словам Волкера, позиция Макрона его поразила. Американский дипломат считает, что наилучшие гарантии безопасности для Европы заключаются в построении надежной обороны, обязательстве Москвы выполнять подписанные соглашения, а также членстве Украины и Грузии в НАТО.

"Нам нужна мощная оборона, чтобы иметь возможность сдерживать российскую агрессию. А это значит, что в конце нынешней войны мы должны рассмотреть полноправное членство Украины, Грузии и других стран в НАТО", – подчеркнул экс-посол.

Волкер также отметил, что любые переговоры должны начинаться того, что Россия выведет свои войска из Украины, выплатит репарации, будет привлечена к ответственности за военные преступления и согласится жить в пределах своих границ.

Скандальное заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией, − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг резкой критике предложение Макрона о гарантиях безопасности для РФ.

"Довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве — а здесь совершенно ясно, кто жертва, — а думаешь, как удовлетворить убийцу", — подчеркнул Подоляк.

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