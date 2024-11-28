РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется - Коваленко

Ракеты, которые имеют кассетную боевую часть, труднее сбивать украинской ПВО.

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РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Кратко:

Россия чаще использует для ударов по Украине ракеты с кассетной боевой частью

Такие ракеты труднее сбивать украинской противовоздушной обороне

Украине нужно больше высокоэффективных систем ПВО разного радиуса действия

Страна-агрессор Россия в ночь на 28 ноября запустила по Украине 85 дозвуковых крылатых ракет. Из них 57 были авиационного базирования типа Х-101, а 28 типа 3М14 "Калибр", морского базирования.

Однако есть нюанс - и ракеты Х-101, и 3М14 "Калибр" последнего времени имеют боевую часть кассетного типа, что значительно усложняет их сбивание. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что украинские военные сбивали стандартные крылатые дозвуковые ракеты авиационного и морского базирования оккупантов с минимальными последствиями. Их можно было сбить всеми типами зенитно-ракетных комплексов, в том числе и советского типа. Но с ракетами, которые имеют кассетную боевую часть (БЧ), ситуация усложняется.

"Дело в том, что даже российские системы С-400 имеют серьезные проблемы с перехватом кассетных ATACMS. Почему? А потому, что классические советские системы ПВО ориентированы на сбивание ракеты посредством подрыва рядом с ней, созданием облака осколочных элементов, а не точечного перехвата", - отметил Коваленко.

Он рассказал, что сбивать ракеты с кассетной БЧ можно, в частности, с помощью ЗРК Patriot.

"Тогда как тот же ЗРК Patriot ориентируется на перехват цели по траектории ее полета, с непосредственным поражением БЧ, практически все советские и российские системы ориентированы на подрыв где-то рядом. Что касается ракеты, которая имеет унитарную БЧ ОФ типа, это поможет сработать благодаря формированию направленного осколочного поля. А вот с кассетной БЧ - в основном нет, и суббоеприпасы рассыпаются независимо от того, была поражена ракета или нет", - объяснил Коваленко.

Эксперт отметил, что, к сожалению, большая часть комплексов ПВО малого и среднего радиуса, которые могут перехватывать ракеты Х-101 и 3М14 и успешно их перехватывали с 2022 года, у нас советского типа и такой схемы работы, поэтому их эффективность снижается против кассетных боевых частей.

"Украине необходимо больше высокоэффективных систем ПВО малого, среднего и большого радиуса действия. Россия адаптируется, а мы можем адаптироваться в вопросах ПВО только с помощью наших партнеров!", - подытожил Коваленко.

Что известно о ракетах Х-101/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине в ночь на 28 ноября - все детали

Рано утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Как сообщал Главред, РФ ударила тремя ракетами по центру города. Все "прилеты" пришлись на территорию одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Позже стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по энергетике, из-за чего в регионах Украины с самого утра ввели экстренные отключения света. У Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

Позже стало известно последствия массированного ракетного удара РФ. Кроме обесточивания в отдельных областях, в ряде регионов действуют аварийные отключения.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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