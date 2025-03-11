РФ атаковала Искандером и 126 БПЛА: есть последствия пяти областях Украины

В результате дроновой атаки повреждены жилые дома в Киевской области, а также склады и сельхозтехника в Харьковской области.

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Стали известны последствия атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Вы узнаете:

Как отработали силы ПВО и какие вражеские цели были сбиты

В каких областях зафиксированы последствия ракетно-дроновой атаки

С вечера 10 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 126-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Ракету и 79 дронов удалось сбить. Последствия вражеской атаки зафиксировали в пяти областях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 19:00 понедельника, 10 марта, оккупанты запустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М из района Таганрога – РФ и 126 ударных БПЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово-Морск, Курск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА / t.me/kpszsu

По состоянию на 08:00 вторника известно, что была сбита баллистическая ракета Искандер-М и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Шахеды - что у них известно / Инфографика: Главред

Последствия атаки на Киевщину

В результате российской дроновой атаки прошлой ночью были повреждены жилые дома в Киевской области.

Как сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Бориспольском районе обломки сбитых вражеских целей повредили 7 частных домов и два автомобиля. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Также в Бориспольском и Обуховском районах из-за вражеской атаки возникло возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы.

Последствия атаки на Харьковщину

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что около 22:00 10 марта россияне атаковали дронами город Балаклея Изюмского района, пострадал 61-летний мужчина.

"В результате попадания БПЛА "Герань-2" в крышу складского помещения повреждены здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля", – сообщил глава ОВА.

Атака дронов на Одесскую область

В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В ГосЧС обнародовали фото и видео с мест ударов и отметили, что над ликвидацией последствий работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Нацгвардии и местных пожарных команд.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что в результате вражеской атаки на город вечером 10 марта поврежден ряд хозяйственных и складских помещений в разных местах города. Общая площадь разрушений составляет 2780 квадратных метров.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.

В ВМС сообщили, что во время ракетно-дронового удара Россия выпустила по Украине почти два десятка ракет из акватории Черного моря. Оккупанты применили свою обычную тактику - ракетоносители вышли из бухты в море, нанесли удар и вернулись. Это был уже третий случай использования носителей крылатых ракет с начала года.

Под удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области. О всех последствиях воздушной атаки на Украину читайте в материале: Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ.

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