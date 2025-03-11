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Останется без защиты США: назван тревожный прогноз для Европы

Андрей Ганчук
11 марта 2025, 09:14
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Европейским странам нужно искать возможности для собственной защиты, сказал Петр Павел.
Петр Павел, Евросоюз
Возможен сценарий, при котором Европе придется рассчитывать только на свои силы - Павел / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что сказал Петр Павел:

  • Европа может остаться без военной помощи со стороны США
  • Европе нужно искать варианты для защиты своих государств

Возможен сценарий, при котором Европа останется без военной помощи со стороны своего главного союзника – Соединенных Штатов Америки. Следует готовиться к подобному варианту развития событий. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Как сообщает Novinki.cz, он рассказал о том, что в условиях изменения позиции Вашингтона, европейцам нужно позаботиться возможностях защиты своих государств.

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"Нашим преимуществом будет продолжение работы в тесном альянсе с США и поддержание функционирующей трансатлантической связи", - полагает Павел.

По его словам, если не будет поддержки со стороны США, придется усиливать сотрудничество для сохранения навыков обороны.

"В таком случае мы готовы очень интенсивно работать со странами единомышленниками, чтобы сохранить все необходимые навыки для обеспечения нашей обороны", - подчеркнул Петр Павел.

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Как сообщал Главред, в феврале вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции подверг критике Европу. Он заявил, что главная угроза Евросоюзу – не Россия или Китая, а проблемы с демократией, миграцией и другие внутренние вызовы. Речь Вэнса вызвала шок в Европе, а Трамп похвалил его выступление.

Скорее всего, Европа не примет участия в переговорах по завершению войны России и Украины, сказал посланник Белого дома по вопросам Киева и Москвы Кит Келлог. Президент Владимир Зеленский возразил такой риторике и подчеркнул, что Европа является серьезный партнером, который должен быть за столом переговоров.

Дональд Трамп рассматривает возможности отмены 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, сообщали журналисты NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В частности, Штаты не хотят защищать государства, которые, по мнению Белого дома, не тратят достаточно средств на собственную оборону.

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Кто такой Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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