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Кулеба встретится с Лавровым в Турции: первые подробности

7 марта 2022, 23:57

По словам Кулебы, Киев давно хочет прямого разговора между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил планируемую на четверг, 10 марта, встречу с министром иностранных дел России и заявил Сергеем Лавровым.

Он заявил, что настроен на серьезный разговор с Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье..

"Еще раз хочу подчеркнуть, если господин Лавров настроен на серьезный предметный разговор, то я к нему тоже готов", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского МИД собирается сказать об этом Лаврову.

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Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. По их результатам советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, после чего отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. После той встречи Подоляк отметил пока Украине не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

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