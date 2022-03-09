"Послушайте, у нас война": Зеленский поторопил США с решением о передаче польских самолетов Украине

Владимир Зеленский поторопил США с решением о передаче польских самолетов / скриншот

Президент Владимир Зеленский раскритиковал США за блокировку поставок польских самолетов в Украину.

Во время своего видеообращения он призвал власти США ускорить решение данного вопроса, поскольку в Украине гибнут мирные жители.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике… его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованны. И об этом говорят в Вашингтоне… Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях… Решайте быстрее, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Читайте такжеПольские МиГ-29 для Украины: появилась реакция ПентагонаПозже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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