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Максимальный масштаб угрозы: Зеленский заявил, что враг завел в Украину всех, кого мог

9 марта 2022, 12:26

Захватчики завели на украинскую территорию почти всех, кого собирались завести, говорит украинский президент.

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Зеленский заявил, что враг завел в Украину всех, кого мог/ Reuters

Масштаб угрозы для украинского государства сейчас – максимальный. Оккупационный контингент уже завел на украинскую территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину.

Однако и масштаб ответа с украинской стороны также максимален. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам Зеленского, у россиян есть техника и приказы убивать, однако у украинцев есть народ и сильное желание победить и очистить свою землю.

Он отметил, что украинский народ защищает свою землю героически, и об этом уже знают в каждом уголке на планете. Также Зеленский процитировал слова из поэзии Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі".

"Враг может разрушить стены наших домов, школ, церквей, может разбить украинские предприятия, но никогда не доберется до нашей души, до нашего сердца, до нашего умения жить свободно и бороться смело", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что украинская армия и тероборона взяли много трофеев – и танков и боевых машин пехоты и боеприпасов. Теперь захваченная вражеская техника будет работать на украинскую оборону.

"Всё больше солдат и командиров противника задают себе очень простой вопрос: для чего их сюда послали на эту чужую землю? И у нас нет ответа, кроме одного слова – гибель", – отметил президент Украинского государства.

Также Зеленский обратился на русском языке к военным страны-агрессора и подчеркнул, что Украина не будет сдаваться. Он призвал русских солдат не верить своим командирам и попытаться спастись.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем.

Накануне, 8 марта, президент Владимир Зеленский в обращении к британской Палату общин четко заявил приоритеты Украины в войне с Россией. Президент заявил готовность украинцев бороться с агрессором до победного конца.

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