"И это вторая армия мира?": украинские военные показали плачевное состояние российской техники

Захваченная российская техника в ужасном состоянии/ скрин с видео

Украинские военные показали, в каком плачевном состоянии находятся российская военная техника и боеприпасы.

Бойцы ВСУ, захватившие вражескую технику, сняли на видео в каком она состоянии. Видео было обнародовано в Facebook.

Сначала военный Вооруженных сил Украины показывает, что боеприпасы, которые лежат в деревянных ящиках, хранятся неправильно. Потом он обращает внимание на вражескую технику, и показывает, что у нее кое-где даже колеса разные.

Кроме этого, оккупанты нарисовали знак Z на технике, а его можно стереть без всяких усилий, что и продемонстрировал украинский военный.

"Нарисованная краской Z даже снегом смывается. Одно колесо такое, второе такое. И это вторая армия мира?", – комментирует защитник Украины.

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Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

Ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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