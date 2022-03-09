"И это вторая армия мира?": украинские военные показали плачевное состояние российской техники

У военной техники захватчиков кое-где даже установлены разные колеса.
Украинские военные показали, в каком плачевном состоянии находятся российская военная техника и боеприпасы.
Бойцы ВСУ, захватившие вражескую технику, сняли на видео в каком она состоянии. Видео было обнародовано в Facebook.
Сначала военный Вооруженных сил Украины показывает, что боеприпасы, которые лежат в деревянных ящиках, хранятся неправильно. Потом он обращает внимание на вражескую технику, и показывает, что у нее кое-где даже колеса разные.
Кроме этого, оккупанты нарисовали знак Z на технике, а его можно стереть без всяких усилий, что и продемонстрировал украинский военный.
"Нарисованная краской Z даже снегом смывается. Одно колесо такое, второе такое. И это вторая армия мира?", – комментирует защитник Украины.
Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.
Ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.
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