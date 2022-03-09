Путин "зол и расстроен" из-за неудачного вторжения и может прибегнуть к эскалации – разведка США

Путин может прибегнуть к эскалации в Украине/ Reuters

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине.

Об этом сказали руководители разведывательного сообщества США во время слушаний Комитета по разведке в Конгрессе, пишет Голос Америки.

В США оценивают потери российской армии в Украине цифрой от 2000 до 4000 погибших. При этом неудачи Путина вряд ли его остановят – он может пойти на эскалацию, чтобы попытаться раздавить украинскую армию. Так считает директор Национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс. При этом, по ее словам, при такой высокой напряженности всегда есть вероятность "непреднамеренной эскалации".

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Путин сейчас "зол и расстроен" из-за своих неудач. Поэтому, по мнению Бернса, он может попытаться победить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

В то же время ЦРУ не видит возможности для Путина достичь своей цели захватить Киев и заменить там правительство на марионеточное, говорит Бернс.

Реклама

Также аналитики разведывательного сообщества США не видят изменений в ядерной политике РФ, кроме тех, которые выявили ранее во время прежних международных кризисов.

Ранее сообщалось, что Путин разозлился, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами. Кроме этого, президенту страны-агрессора не говорят о полной картине российского вторжения в Украину.

Также сообщалось, что движение наземных сил РФ замедлится из-за проблем с логистикой поставок. Логистика поставок для российской армии имеет в своей системе много слабых мест. И эти пробоины с каждым днем будут всё глубже. В частности, поставки топлива для войск оккупанта, которые разбросаны по всей Украине, практически невозможны.

Читайте также: