Движение наземных сил РФ замедлится из-за проблем с логистикой поставок - Bellingcat

Российская техника / Reuters

Логистика поставок для российской армии имеет в своей системе много слабых мест. И эти пробоины с каждым днем будут все глубже.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью для единого телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Грозев подчеркивает, что все ресурсы, которые были предоставлены российской армии – топливо, снаряжение и ракеты были рассчитаны на 7-8 дней ведения войны.

Грозев отметил, что сейчас эти дыры в поставках будут увеличиваться с каждым днем. Войска РФ разбросаны по всей территории Украины и довезти цистерны с топливом при таких позициях будет довольно сложно. Это практически невозможно.

В то же время Грозев не исключает возможности новых ракетных ударов по территории Украины.

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"Продвижение танковых и моторизированных колон существенно замедлится. Но не стоит исключать новых атак РФ на украинские города ракетами", - отметил журналист.

Ранее Главред писал, что по мнению Грозева ближайшее окружение Путина не доносит ему всю информацию о войне в Украине.

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