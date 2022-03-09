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Путин взбесился, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами - расследователь Bellingcat

9 марта 2022, 06:55

Путину не говорят о полной картине российского вторжения в Уркаину, говорит журналист.

Путин / скриншот

Президент России Владимир Путин был "взбешен", узнав, что россияне обстреляли Винницкий аэропорт самыми ценными ракетами, которых в РФ не больше тысячи.

По информации источников журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, Путину не говорят о полной картине российского вторжения, в частности тот факт, что практически 100% населения негативно относятся к российским оккупантам

"После того, как было проинформировано, что 8 ракет, очень дорогих ракет, из тех, которых уже немного в запасах России, были выстрелены по Виннице, Путин был взбешен, потому что ему докладывали, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не больше тысячи", - цитирует журналиста "Укринформ".

Напомним, 6 марта российский оккупант нанес ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км.

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