Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

В результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек, стало известно во время брифинга местных властей 6 марта.

"Есть потери и среди военных и гражданских. Сейчас завалы еще не разобраны, поэтому мы не будем уточнять, сколько людей погибло. Пострадала и военная часть аэропорта и гражданская. Загорелись цистерны с топливом, но у них (у врага – ред.) не получилось полностью все взорвать. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось локализовать и потушить пожар", - сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Председатель Винницкого горсовета Сергей Моргунов сообщил, что под завалами находятся шесть сотрудников коммунального предприятия Винницкий аэропорт, их состояние пока неизвестно.

Ракетный обстрел Винницы

Сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар.

Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, по Виннице выпустили 8 ракет.