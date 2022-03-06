По аэродрому Винницы нанесли удар с Черного моря

По аэродрому Винницы нанесли ракетный удар

По аэродрому Винницы нанесли ракетный удар с южного направления. По уточненной информации – из акватории Черного моря, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Ракетный удар по аэродрому Винницы нанесли из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160.

Всего было выпущено 8 ракет, вероятно Х-101, которые имеют большую дальность использования, до 5500 км.

"Как известно, в Виннице – аэродром общего использования, который эксплуатируют и военные, и гражданское. Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже продолжительное время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было. Количество жертв среди гражданских и военных уточняется", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Винницы

Сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар.

Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, по Виннице выпустили 8 ракет.