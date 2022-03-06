Ракетный обстрел Винницы: Молдова сделала резкое заявление

Ракета / УНИАН

Ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Молдова категорически отрицает такое заявление украинской стороны.

"Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", - говорится в сообщении в Facebook Министерства обороны Молдовы.

Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.

Ракетный обстрел Винницы

Сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар.

Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, по Виннице выпустили 8 ракет.

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