Ракетный обстрел Винницы: Молдова сделала резкое заявление

Представитель Воздушных сил Украины заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.
Ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Молдова категорически отрицает такое заявление украинской стороны.
"Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", - говорится в сообщении в Facebook Министерства обороны Молдовы.
Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.
Ракетный обстрел Винницы
Сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар.
Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, по Виннице выпустили 8 ракет.
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Автор: Маша Тупченко