Оккупанты полностью разрушили аэропорт в Виннице: жуткие кадры

Винница / соцсети

Днем 6 марта российские войска выпустили 8 ракет по Виннице и разрушили аэропорт, пострадал военный объект.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетного обстрела в район Гавришовки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Зеленский жестко отреагировал на обстрел Винницы.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей доброй мирной Винницы, которая никогда не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - заявил Владимир Зеленский.

Так сейчас выглядит аэропорт Винницы.

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Еще несколько фото последствий ракетного обстрела города.

"В результате обстрелов территории аэропорта из-под завалов достали 4 человека, из них 1 человек погиб. Работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

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