"Путина заставят садиться за стол переговоров": в МВД предсказали переломный момент в войне

Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира, уверен советник главы МВД Вадим Денисенко.
Президент России Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.
Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что это может произойти в ближайшие 10 дней.
"РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар - это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Дальше, с большой долей вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров. И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира", - написал Денисенко на своей страничке в Facebook.
Ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Читайте такжеВраг снизил темп и несет крупные потери: названы главные направления удара РФТакже мы сообщали, что польский президент Анджей Дуда высказал уверенность, что российский бесчеловечный способ ведения военных действий против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемого результата и не сломит сопротивление украинцев.
Читайте также:
- Армия Путина практически полностью исчерпала свой потенциал: заявление СНБО
- Разведка США отреагировала на заявление Путина о ядерном оружии
- Путин захочет превратить в пепел: астролог назвал итог войны России против Украины