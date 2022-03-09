"Путина заставят садиться за стол переговоров": в МВД предсказали переломный момент в войне

Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что это может произойти в ближайшие 10 дней.

"РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар - это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Дальше, с большой долей вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров. И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира", - написал Денисенко на своей страничке в Facebook.

Ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Читайте такжеВраг снизил темп и несет крупные потери: названы главные направления удара РФТакже мы сообщали, что польский президент Анджей Дуда высказал уверенность, что российский бесчеловечный способ ведения военных действий против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемого результата и не сломит сопротивление украинцев.

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