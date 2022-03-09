В США выяснили, есть ли основания полагать, что Путин сошел с ума

Владимир Путин не сумасшедший - ЦРУ / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у США нет оснований считать, что президент России Владимир Путин сошел с ума.

"Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его все большей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дела", - сказал американский чиновник.

По его словам, события на последней неделе разрушили планы Путина захватить Украину, потому что он не ожидал такого единства Запада и храброго сопротивления.

Также в ЦРУ говорят, что Путин "смущен боеспособностью собственной армии". В то же время россияне еще не в полной мере осознают это из-за запрета независимых СМИ и цензуры.

Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

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"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.