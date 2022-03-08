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Путин ошибается, если думает сломить волю защитников Украины убийствами мирных жителей - президент Польши

8 марта 2022, 09:08

Президент Польши также особо отметил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно ситуации в стране и обороны от атак оккупантов.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / Reuters

Польский президент Анджей Дуда высказал уверенность, что российский бесчеловечный способ ведения военных действий против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемого результата и не сломит сопротивление украинцев. Об этом говорится на официальной странице в сервисе микроблогов Twitter руководителя польского государства.

"Если ВВП (Владимир Путин, - Главред) думает, что, снося дома и убивая мирных жителей, российская армия сломит волю и дух Защитников Украины, они глубоко ошибаются Как сказал мне Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, повышает стойкость Защитников и волю к победе", ‒ говорится в тексте сообщения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Польши пока что не приняла никаких решений о передаче Украине истребителей. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, на данный момент продолжается дискуссия по сферам действий НАТО.

"О передаче самолетов я могу лишь повторить, что на данный момент никаких решений в этом вопросе не принято. Сейчас идет дискуссия по сферам действий Североатлантического альянса, но эта дискуссия еще продолжается, никаких решений в этом вопросе не принято", - подчеркнул Мюллер.

Автор: Егор Бунин
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новости Польши Владимир Путин Анжей Дуда
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