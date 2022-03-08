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Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей

8 марта 2022, 08:37

В руках у малыша лишь пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок решительно идет вперед и плачет. Неизвестно, был ли мальчик сам или где-то рядом были родители.

ребенок, беженцы
О родителях этого мальчика ничего неизвестно / скриншот

На границе с Польшей в пункте пропуска Медика заметили маленького мальчика, который шел сам на фоне других людей и плакал. Кадры с ребенком, который вынужден бежать из Украины из-за развязанной Путиным войны,опубликовали почти все западные СМИ.

На видео - напуганный и уставший мальчик лет пяти. Он тепло одет, а в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок решительно идет вперед и плачет, затем останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются. Неизвестно, был ли этот ребенок сам или где-то рядом были его родители.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко, распространивший ролик в своем Telegram-канале, подчеркнул, что земляки должны найти хоть какую-то информацию о мальчике и его родных.

Ребенок уже стал и героем рисунков. Грузинская художница Нэнси Воланд изобразила его на постере. Мальчик несет в пакете "надежду" на фоне жатвы и звездного неба в цветах флага Украины.

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"Я совсем не умела рисовать. Не знала, как вместить все зло и печаль этой войны в одно фото, но сегодня утром наткнулась на видео этого малыша. Для скольких детей не сняли видео, мы не знаем, а в это время они будут тратить свои надежды и мечты вот в таких парках", – написала в Facebook автор.

Фото facebook.com/nancy.woland

Видео с украинским мальчиком опубликовал в Twitter rорреспондент CNN Джош Кэмпбелл. Как отреагировали в Сети:

  • "Он шел впереди взрослых, поэтому не думайте, что он был один – но эти сцены все равно расстраивают меня";
  • "Бедный ребенок. Это разрывает сердце";
  • "Он выглядит таким уставшим, испуганным, шокированным. Каждый раз, когда я вижу это, оглядываюсь в поисках его мамы или взрослых, с которыми он находится, и не могу их найти… Подумать, что всего несколько дней назад у этого милого ребенка был дом и нормальное детство";
  • "Это меня опустошило, сломало".
  • "Покажите это видео Байдену, когда он будет говорить о бесполетной зоне. Это слишком".

Ранее стало известно, что 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию. У него были лишь документы и номер телефона на руке.

Как сообщал Главред, ЕС ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате полномасштабной войны России.

По данным ООН, если война продолжится, "будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь-то в самой Украине или в соседних странах".

Напомним, что беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет.

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