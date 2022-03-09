"Мы пытались отступать!": российских солдат гонят в Украину под дулами автоматов

Российских солдат гонят в Украину под дулами автоматов / скриншот с видео

В Николаевской области были взяты в плен оккупанты из Буденовска, Ставрапольского края РФ.

Задержанные утверждают, что в Украину их загнали под дулом автоматов. По их словам, солдатам грозили расстрелять в случае отступления.

Также оккупанты говорят, что пытались развернуться обратно, но у них ничего не вышло

"По приказу мы должны были поехать на учения в Джанкой. В итоге нас завезли в Украину. Нам сказали, что отступать нельзя или нас свои застрелят", – рассказал один из пленных.

Второй добавил, что они якобы пытались отступать, но "ничего не получилось".

Реклама

Ранее мы сообщали, что попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время телемарафона.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Читайте также: