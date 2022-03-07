"Перемололи треть армии РФ": названо впечатляющее число раненых и пленных оккупантов

Пленные российские военные

Точный учет пленных российских оккупантов в Украине сейчас налаживается, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Могу сказать, что их уже далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам", - говорит он в интервью НВ.

Геращенко рассказал, что к пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные и дальше их будут использовать как обменный фонд — для обмена на наших пленных, которые попали к русским.

Советник министра внутренних дел уточнил, что по состоянию на сегодня в Украине погибло уже более 11 тысяч, а число раненых достигает 30 тысяч: "Всегда отношение 1:3. Фактически, мы перемололи здесь треть российской армии. Она потеряла возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом. Единственная сейчас их надежда — они хотят взять Мариуполь. Но не получится".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.